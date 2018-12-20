Палкін: На сьогоднішній день немає сенсу переходити на 16 клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував рішення клубів не розширювати УПЛ до 16 команд.

"Перш за все, аналізувалася інфраструктура. Був представник Федерації футболу України, який зробив свою доповідь. Він говорив про те, що інформація взагалі неповна. Підстав для того, щоб прийняти рішення про 16 клубів, сьогодні немає. Просто клуби не надали повну інформацію.

В УПЛ залишиться 12 команд – рішення клубів

Потім була позиція з боку бродкастерів, тобто їхнє бачення з точки зору спонсорства, з точки зору грошей. З точки зору грошей вони показали, що наявність 16-и клубів не дасть збільшення доходу, а навпаки – зменшить прибутковість на кожен клуб. Такий же процес – по спонсорству... Те ж саме стосується відвідуваності.

На підставі цього був зроблений висновок, що на сьогоднішній день немає сенсу переходити на 16 клубів.

Ми обговорювали, що, звичайно ж, ідеальним варіантом було б спрогнозувати все на три роки вперед, щоб клуби розуміли, де вони опиняться через сезон або через два. Але ми цього не зробили, тому що в країні все змінюється фактично кожного тижня. Тому ми можемо планувати навіть на 10 років, але це не означає, що це станеться, тому що дуже нестабільна ситуація.

Арсенал-Київ, який ініціював розширення формату УПЛ, сам проголосував "проти"

Тому, беручи до уваги цей факт, вирішено кожен сезон сідати, обговорювати і аналізувати ситуацію вже по ходу, щоб приймати конкретне рішення", – цитує Палкіна сайт телеканалів "Футбол 1/2".