"Я востаннє кажу про Луческу. Більше не буду. Нещодавно дивився інтерв'ю Суркіса, де його запитували про Шахтар і Луческу. Ще до приходу Луческу в Динамо я зустрічався з Ігорем Суркісом. Інакше питання, але ми обговорювали і цю тему.

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Я сказав, що Мірча підсилить Динамо, це сильний тренер. І ми це бачимо. До вирішення Динамо Київ я ставлюся нормально, позитивно. Вони взяли тренера, який дає результат. Нам потрібна конкуренція в чемпіонаті, це запорука успіху.

Я більше говорив про рішення, яке прийняв особисто Луческу. Він цінує не відносини людей, а цінує своє его. Напевно, це перший і останній тренер, який пропрацював 12 років в одній команді, а потім пішов до головного конкурента. І більше я коментувати не хочу. Я розставив ті акценти, які хотів", – заявив Палкін в інтерв'ю клубному каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року, чим сколихнув українську футбольну спільноту. До цього Мірча 12 років очолював Шахтар.

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