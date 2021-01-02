Палкін: Луческу цінує не відносини людей, а своє его
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками щодо призначення Мірчі Луческу наставником київського Динамо.
"Я востаннє кажу про Луческу. Більше не буду. Нещодавно дивився інтерв'ю Суркіса, де його запитували про Шахтар і Луческу. Ще до приходу Луческу в Динамо я зустрічався з Ігорем Суркісом. Інакше питання, але ми обговорювали і цю тему.
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Я сказав, що Мірча підсилить Динамо, це сильний тренер. І ми це бачимо. До вирішення Динамо Київ я ставлюся нормально, позитивно. Вони взяли тренера, який дає результат. Нам потрібна конкуренція в чемпіонаті, це запорука успіху.
Я більше говорив про рішення, яке прийняв особисто Луческу. Він цінує не відносини людей, а цінує своє его. Напевно, це перший і останній тренер, який пропрацював 12 років в одній команді, а потім пішов до головного конкурента. І більше я коментувати не хочу. Я розставив ті акценти, які хотів", – заявив Палкін в інтерв'ю клубному каналу Шахтаря.
Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року, чим сколихнув українську футбольну спільноту. До цього Мірча 12 років очолював Шахтар.
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