Палкін: Краще б Шахтар втратив 3 очки, але зберіг Тайсона

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував нестачу півзахисника "гірників" Тайсона в останніх матчах команди.

Нагадаємо, гравець Зорі Ігор Харатін грубо зіграв проти капітана донеччан у 11 турі УПЛ, і той був змушений покинути поле за допомогою медиків.

"Історія Харатін-Тайсон? Чесно кажучи, в тому матчі нам краще було б втратити три очки, але зберегти Тайсона. Це ключовий футболіст, в єврокубках нам складно без нього.

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А якщо конкретно по ситуації. Ви бачили, що Харатін постійно переслідував Тайсона, і в підсумку завершив свою справу успішно. Ну, це некрасиво, тому наші дисциплінарні органи повинні були звернути на це увагу. Якщо подивитися всю гру Харатіна в тому матчі, він кілька разів намагався грати точно не в м'яч", – цитує Палкіна видання FootballHub.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться 3 жовтня, початок о 17:00.

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