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Палкін іронічно прокоментував інтерес Роми до гравців Шахтаря

4 травня 15:33 748 Читать на русском
Палкін іронічно прокоментував інтерес Роми до гравців Шахтаря
Сергій Палкін / фото: Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Рома не зверталася до донецького клубу щодо трансферів його гравців.

"Якщо взяти всі прізвища, які з'являлися у ЗМІ стосовно Роми, то вони, на мою думку, хотіли купити всю команду. Імен дуже багато, але ніякої конкретики і офіційних пропозицій немає", – сказав Палкін в ефірі програми Великий футбол.

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До слова, нещодавно наставник Роми Паулу Фонсека під час ефіру на ТК Футбол високо оцінив вміння гравців Шахтаря і зізнався, що хотів би кількох гравців з донецької команди бачити у складі "вовків".

Нагадаємо, Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар. Минулого літа португальський фахівець став головним тренером Роми. Останнім часом в італійській пресі часто з'являється інформація, про інтерес "вовків" до Маркоса Антоніо, Тете, Віктора Коваленка та Михайла Мудрика.

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Теги
Шахтар Шахтар Рома Рома Трансфери Шахтаря Сергій Палкін
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