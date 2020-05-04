Палкін іронічно прокоментував інтерес Роми до гравців Шахтаря

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Рома не зверталася до донецького клубу щодо трансферів його гравців.

"Якщо взяти всі прізвища, які з'являлися у ЗМІ стосовно Роми, то вони, на мою думку, хотіли купити всю команду. Імен дуже багато, але ніякої конкретики і офіційних пропозицій немає", – сказав Палкін в ефірі програми Великий футбол.

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До слова, нещодавно наставник Роми Паулу Фонсека під час ефіру на ТК Футбол високо оцінив вміння гравців Шахтаря і зізнався, що хотів би кількох гравців з донецької команди бачити у складі "вовків".

Нагадаємо, Паулу Фонсека з 2016 по 2019 рік очолював донецький Шахтар. Минулого літа португальський фахівець став головним тренером Роми. Останнім часом в італійській пресі часто з'являється інформація, про інтерес "вовків" до Маркоса Антоніо, Тете, Віктора Коваленка та Михайла Мудрика.

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