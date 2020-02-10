Палкін: Будь-який футболіст може піти з Шахтаря – питання лише в пропозиції

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про кадрову ситуацію в клубі та можливий перехід Миколи Матвієнка в Арсенал.

"Для нас дуже приємно, що у багатьох молодих є шанс спробувати себе з першою командою. Багато з них його виправдовують, наприклад Бондаренко. Тренерський штаб першої команди вже був знайомий з ним. На цих зборах він більше відкрився, звернув на себе увагу і штаб вирішив залишити його з першою командою. Сподіваюсь, йому будуть давати можливість грати.

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Це трансферне вікно у нас проходить в тиші, жодних підсилень не буде. На даний момент по всіх позиціях у нас все нормально і ми не бачимо потреби в якихось підсиленнях. У нас будь-який футболіст може піти з клубу. Питання лише в тому, наскільки хорошу пропозицію ми отримаємо. Тобто наскільки пропозиція задовольнить клуб і футболіста.

Щодо ситуації з Матвієнком – ми ключових футболістів в оренди не віддаємо. Якщо була б серйозна пропозиція, ми б сіли за стіл переговорів і домовлялися б. Але поки її немає, говорити нема про що. Я з ним не говорив з цього приводу. Думаю, якщо Арсенал проявляє інтерес, це такий солідний клуб, тому швидше за все, він хотів би перейти туди", – розповів Палкін у коментарі Футбол NEWS.

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