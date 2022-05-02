"Сьогодні про завод "Азовсталь" говорить увесь світ, про нього знає та про нього переживає весь світ. Тому що сьогодні "Азовсталь" став бастіоном незламної волі, хоробрості українських воїнів, оплотом свободи українського народу. Вранці кожен українець встає із назвою заводу "Азовсталь" у серці та лягає з нею.

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Усі переживають про воїнів, про тих людей, які перебувають там, і моляться, щоб їх звільнили якнайшвидше. І в нас така акція (у день гри з Хайдуком – прим.), адже маємо дати іще більше меседжів на підтримку Маріуполя, на підтримку "Азовсталі".

Хочу сказати словами Ріната Леонідовича Ахметова, який каже, що ми переконані, Маріуполь буде звільнено, ми переконані, Україну буде звільнено! Коли це станеться, ми спрямуємо всі свої зусилля на те, щоб відновити Маріуполь, відновити нашу країну та зробити її ще набагато кращою", – зазначив Палкін у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, на "Азовсталі" переховуються місцеві жителі Маріуполя, які не змогли евакуюватись з міста, а також бійці полку "Азов", який наводить жах на рашистів лише своєю назвою.

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