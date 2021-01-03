"Чому почали співпрацю з Puma? У нас закінчився контракт, ми вирішили припинити співпрацю з Nike. Puma запропонувала набагато кращі умови, ніж були з Nike. Тому ухвалили рішення підписати з ними контракт.

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Чи планується створення чорного комплекту форми кольору вугілля, як це було 20 років тому? У чому один з плюсів підписання контракту з Puma – вони будуть міняти нашу форму кожен сезон. Раніше ми робили це кожні два сезони, а тепер – кожен сезон.

І на кожен рік у нас буде три варіанти форми. У сезоні 2021/22 у нас є ідея зробити форму в такому форматі, як ви запитали. Є ідея, тепер треба її реалізувати", – сказав Палкін у інтерв'ю клубному телеканалу Шахтаря.

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