"Чому ми ухвалили рішення звільнити ван Леувена? Тому що вболівальники бачили, куди ми йдемо або не йдемо, який футбол ми показуємо або не показуємо. Якість футболу відповідала на всі запитання, і результати теж. Ми зробили помилку, ми її визнали. Визнали разом.

Палкін пояснив призначення Пушіча наставником Шахтаря

Я не стверджую, що це провина тільки тренерського штабу Патріка. Ні, ми всі зробили помилку. Але дуже швидко виправили її і йдемо далі. Ми повинні перегорнути цю сторінку та зрозуміти, що понад усе – клуб. Ані імена, ані посади, а клуб та його результати. Тому ухвалили це рішення. Може, воно не таке людяне, може, занадто швидке, може, ми повинні були дати більше часу, але ми сіли, проаналізували і вирішили, що часу не маємо. І якщо бути відвертим, то ми ухвалили правильне рішення.

Нам імпонує Фейєнорд. Тому що той футбол, у який вони грали і грають, – це наш футбол, це наша ДНК, це наша філософія. Ми почали аналізувати роботу нідерландського клубу: хто за цим усім стоїть, як це все відбувається. І коли ми зробили цю "домашню роботу", то зрозуміли, що є тренер, який дуже-дуже багато робить для успіхів Фейєнорда, для того, щоб вони грали в той футбол, який демонструють.

І я вважаю, що 50% тієї роботи, що ми сьогодні бачимо у Фейєнорда, – це робота Маріно Пушіча. Ми проаналізували його роботу до Фейєнорда, коли він був в АЗ, Твенте, і зрозуміли, що він зробив гарний внесок саме в розвиток футболу в Нідерландах. Його декілька разів визнавали найкращим тренером місяця, тренером року, тобто він зробив дуже і дуже багато для футболу в Нідерландах. Ми зустрілися з Маріно й вирішили, що це наш коуч. І те, що ми від нього почули, відповідає нашій філософії, нашій ДНК, нашій системі, яку ми будуємо. Тому після декількох зустрічей ми ухвалили рішення і запросили його на посаду головного тренера.

Перша зустріч пройшла дуже добре, тому що я бачив очі футболістів, я бачив, як вони реагують, як кожне слово Маріно вони дуже уважно слухали. Зі свого боку скажу, що для мене це теж дуже яскравий досвід, адже кожне слово, яке він проговорював, доходило до глибини душі і серця футболістів.

А очікуємо від Маріно тільки перемог. Перш за все, перемог з нашим футболом – атакувальним футболом, з нашою філософією. Ти можеш програти, усі можуть програти, але є різниця в тому, як ти програєш. Тож, якщо ми дотримуватимемося нашої філософії і нашого футболу, то я вважаю, що перемоги прийдуть, і дуже швидко", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, напередодні новоспечений наставник Шахтаря зазнав першої поразки на чолі донеччан, поступившись у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді Барселоні (1:2).

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