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Палкін – про жеребкування ЛЄ: Для Шахтаря продовжується Ліга чемпіонів

16 грудня 23:12 315 Читать на русском
Палкін – про жеребкування ЛЄ: Для Шахтаря продовжується Ліга чемпіонів
Сергій Палкін / Фото ФК Шахтар

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін не готовий визначити фаворита двобою між "гірниками" та Бенфікою в рамках Ліги Європи.

 

"Відверто кажучи Бенфіка – команда рівня Ліги чемпіонів. Хоч ми з цього турніру і вибули, але для нас Ліга чемпіонів триває. Суперник дуже сильний, а шанси – 50 на 50.

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Чи додає інтриги той факт, що головний тренер Шахтаря – португалець? Мені здається, цей момент стане додатковою мотивацією для Луїша Каштру і всього тренерського штабу, для якого буде важливо добре виступити на своїй батьківщині, показати серйозний рівень. Так само як і для всіх наших футболістів", – цитує Палкіна офіційний сайт клубу.

Шахтар у Харкові прийме Бенфіку 20 лютого, матч-відповідь відбудеться 27 лютого.

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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Сергій Палкін Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Бенфіка Бенфіка Бенфіка
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