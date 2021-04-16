"Найголовніший слід, який Тайсон залишив у Шахтарі – трофеї. За великим рахунком, заради них і він грає, і ми. Тайсон виграв 15 трофеїв, забив 55 голів, провів 299 матчів. Це дорогого вартує!

Тайсон перепросив за свою помилку, яка призвела до відходу з Шахтаря – екс-лідер "гірників" розплакався

Прощатися завжди складно, тим паче, коли людина відіграла у клубі 8 років. З ним пов'язана частина історії, перемоги Шахтаря. І коли розстаєшся, це завжди сум, тому що частина історії відходить назад. Я хочу побажати Тайсону лише успіхів. Він уклав дворічний контракт з Інтернасьйоналем, хоче ще пограти в себе на батьківщині. Я хотів би побажати всього найкращого, аби в нього все виходило на бразильській землі, у бразильському футболі. Тому що в українському футболі він довів, показав і зробив усе, що міг. Усіх йому благ і всього найкращого.



Я не хотів би надто концентруватися на тій ситуації, що виникла останніми днями. У житті всяке буває. Тим паче, всі ми знаємо, який Тайсон – досить запальна людина, але він швидко відходить. Усі негаразди забуваються. Я сподіваюсь, що команда його пробачить, тренерський штаб. Потрібно вміти прощати, треба вміти йти один одному назустріч. Я вважаю, що ми розходимось гарно. Кожен із цієї ситуації винесе максимум.

Восьмирічну історію ви не перекреслите: те, що він зробив для нас, для українського футболу загалом, адже він не лише у нас грав... Це дуже багато. І якого рівня футбол він демонстрував: ставав найкращим футболістом країни неодноразово. Він заслужив, і цього в нього ніхто не забере. Ту ситуацію, що виникла, ми забудемо за кілька тижнів, а восьмирічна історія залишиться в наших серцях назавжди", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, сьогодні Шахтар оголосив про достроковий розрив контракту з Тайсоном, а бразильський Інтернасьйонал поспішив офіційно оголосити про повернення свого вихованця.

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