toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Палкін – про 10 млн преміальних для гравців Інгульця: Це додає родзинку в наше протистояння

14 травня 23:42 1601 Читать на русском
Палкін – про 10 млн преміальних для гравців Інгульця: Це додає родзинку в наше протистояння
Сергій Палкін / фото із соцмереж

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився очікуваннями напередодні фіналу Кубка України проти Інгульця.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Чесно кажучи, немає ніяких думок, що буде легко, або ми їх шапками закидаємо. Фінал є фінал. Якщо хлопці з Інгульця дійшли до фіналу, значить, вони гідні того.

Шахтар – Інгулець: прогноз букмекерів на фінал Кубка України

Недооцінка – це неповага. Наші хлопці – професіонали, і вони повинні віддаватися незалежно від того, з ким вони грають. Інгулець дійшов до фіналу – значить, заслужив і був сильнішим за тих, кого зустрів на шляху.

Президент Інгульця пообіцяв команді 10 мільйонів гривень за перемогу в Кубку... З точки зору шоу – це цікаво вболівальникам. Сухі цифри і факти всім набридли, а це розряджає ситуацію, додає родзинку в наше протистояння. Це цікаво", – сказав Палкін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Мені казали: "Навіщо тобі той Кубок України?": президент Інгульця "запалює" перед фіналом проти Шахтаря

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3866
Теги
Шахтар Шахтар Кубок України Сергій Палкін Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
54
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук