Палкін – про 10 млн преміальних для гравців Інгульця: Це додає родзинку в наше протистояння

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився очікуваннями напередодні фіналу Кубка України проти Інгульця.

"Чесно кажучи, немає ніяких думок, що буде легко, або ми їх шапками закидаємо. Фінал є фінал. Якщо хлопці з Інгульця дійшли до фіналу, значить, вони гідні того.

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Недооцінка – це неповага. Наші хлопці – професіонали, і вони повинні віддаватися незалежно від того, з ким вони грають. Інгулець дійшов до фіналу – значить, заслужив і був сильнішим за тих, кого зустрів на шляху.

Президент Інгульця пообіцяв команді 10 мільйонів гривень за перемогу в Кубку... З точки зору шоу – це цікаво вболівальникам. Сухі цифри і факти всім набридли, а це розряджає ситуацію, додає родзинку в наше протистояння. Це цікаво", – сказав Палкін в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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