Палермо відправлений у Серію С

Федерація футболу Італії відправила Палермо в Серію С через фінансові порушення.

Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті опублікувала рішення, за яким Палермо проведе сезон 2019/20 у Серії С.

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Минулий скандальний власник клубу з Сицилії Мауріціо Дзампаріні, за чутками, займався відмиванням грошей при продажі клубу. Бізнесмен віддав "розанеро" за 10 євро.

Палермо завершив сезон у Серії В на 3 сходинці і мав взяти участь у плей-офф за право виходу в Серію А, але тепер про еліту можна забути.