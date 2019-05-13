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Палермо відправлений у Серію С

13 травня 20:37 765 Читать на русском
Палермо відправлений у Серію С
Стефано Морео / ФК Палермо

Федерація футболу Італії відправила Палермо в Серію С через фінансові порушення.

Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті опублікувала рішення, за яким Палермо проведе сезон 2019/20 у Серії С.

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Минулий скандальний власник клубу з Сицилії Мауріціо Дзампаріні, за чутками, займався відмиванням грошей при продажі клубу. Бізнесмен віддав "розанеро" за 10 євро.

Палермо завершив сезон у Серії В на 3 сходинці і мав взяти участь у плей-офф за право виходу в Серію А, але тепер про еліту можна забути.

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Теги
Італія Палермо Палермо Мауріціо Дзампаріні
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