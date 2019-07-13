toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНТУАН ГРІЗМАНН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Палермо понижений до Серії D

09:28 584 Читать на русском
Палермо понижений до Серії D
Мауріціо Дзампаріні / Фото Giornale di Sicilia

Справи у Палермо були не надто хороші, але стали ще гірше.

Палермо, який фінішував на третій сходинці сходинці Серії В, наступний сезон розпочне на два дивізіони нижче – у Серії D, повідомляє Football Italia з посиланням на рішення Федеральної ради Федерації футболу Італії.

Індзагі-старший став тренером Беневенто

Через звинувачення у фінансових махінаціях екс-власника Мауріціо Дзампаріні при продажі клубу спочатку Палермо позбавили 20-ти очок, а потім вирішили що міра покарання недостатньо жорстка.

Замість "орлів" в Серії Б буде виступати Венеція.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Грізманн – про перехід в Барселону: Нарешті наші шляхи об'єдналися
07:30
974
Теги
Італія Палермо Палермо Мауріціо Дзампаріні Серія B
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
дн
:
6
год
:
20
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук