Палермо понижений до Серії D

Справи у Палермо були не надто хороші, але стали ще гірше.

Палермо, який фінішував на третій сходинці сходинці Серії В, наступний сезон розпочне на два дивізіони нижче – у Серії D, повідомляє Football Italia з посиланням на рішення Федеральної ради Федерації футболу Італії.

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Через звинувачення у фінансових махінаціях екс-власника Мауріціо Дзампаріні при продажі клубу спочатку Палермо позбавили 20-ти очок, а потім вирішили що міра покарання недостатньо жорстка.

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