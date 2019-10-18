Палермо оголошений банкрутом – відроджений клуб вже грає в аматорах

Італійський Палермо офіційно оголосив про розформування клубу через великі борги та створення нової команди.

Палермо визнаний банкрутом та припинив своє існування через великі борги клубу, повідомляє Corriere dello Sport.

Палермо понижений до Серії D

Андреа Дзампаріні, син колишнього власника клубу Мауріціо, запропонував виплатити 10 млн євро, однак суд відхилив цю пропозицію, оскільки борги Палермо значно більші.

Зазначається, що Палермо вже створив нову юридичну особу (SSD Palermo), яка виступає в аматорському чемпіонаті. Додамо, що US Citta di Palermo (попередня юридична особа Палермо) існувала з 1987 року.

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