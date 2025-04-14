Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук у матчі 24-го туру чемпіонату України з Карпатами врятував свою команду від чергового гола, відбивши пенальті у виконанні Бруніньйо.

Інгулець визначився зі стадіоном, на якому гратиме до кінця сезону – під питанням лише матч з Шахтарем

Для 33-річного воротаря цей одинадцятиметровий став шостим поспіль відбитим в рамках УПЛ. Таким чином Олексій встановив абсолютний рекорд української першості. Цікаво, що ця неймовірна серія розпочалася 4 жовтня в матчі проти Карпат.

Відбиті пенальті Олексієм Паламарчуком:

1. 4 жовтня 2024 року – у матчі з Карпатами

2. 20 жовтня 2024 року – ЛНЗ

3. 26 жовтня 2024 року – Олександрія

4. 23 листопада 2024 року – Шахтар

5. 26 листопада 2024 року – Ворскла

6. 14 квітня 2025 року – Карпати

Нагадаємо, попередній рекордсмен Дмитро Різник залишав свої ворота в недоторканності після п’яти пенальті, але на відміну від Паламарчука, Різник відбив 4 одинадцятиметрових поспіль, ще один удар пройшов повз воріт.

У поточному сезоні Паламарчук провів за Інгулець 23 матчі, в яких пропустив 35 голів (у 7 матчах відстояв "на нуль").