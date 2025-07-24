У четвер, 24 липня, відбувся перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Пакшем і Марібором (1:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд (перший матч)

Пакш – Марібор – 1:0

Гол: Віндекер, 52

Вперше з серпня 2012 року Марібор вирушив на гостьовий єврокубковий матч не літаком, а автобусом – востаннє словенці їздили таким чином до Загреба. Так клуб зміг повною мірою протестувати останнє придбання – новий автобус характерного фіолетового кольору, прикрашений клубною символікою, який був представлений минулих вихідних.

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Однак це не допомогло Марібору в Угорщині проти команди, яка вигравала національний Кубок два роки поспіль. Єдиний гол у першому матчі цього протистояння стався на початку другого тайму: Віндекер випередив Репаста, який вийшов на заміну, і з декількох метрів головою пробив у лівий нижній кут воріт.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень у Словенії. Переможець зіграє з переможцем пари Полісся – Санта-Колома.