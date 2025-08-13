Напередодні повторного матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям і Пакшем "Футбол 24" поспілкувався із захисником українського клубу. Тиждень тому Данило Бескоровайний став одним із головних героїв розгромної перемоги.

– Ви маєте комфортну перевагу над Пакшем у три м’ячі. Плануєте грати на утримання результату, чи йти в атаку?

– Ми налаштовані на боротьбу. Звісно, не будемо діяти виключно на утримання рахунку. Розуміємо, що суперник із перших хвилин буде агресивним, тож готуємося до складної гри. Нам важливо нав’язати свій футбол і прагнути перемогти у матчі.

– Наскільки підготовка до матчу в чемпіонаті та в Лізі конференцій відрізняється?

– Ми дотримуємося своєї ігрової схеми. Готуємося, відштовхуючись від гри суперника: розбираємо його перед кожним матчем, і від цього залежить, як тренер будує наш план.

– Перевага у три м’ячі додає тиску чи, навпаки, комфорту?

– Для нас це другий матч, і перший ми вже відклали в минуле. Ми не виходимо на поле з думкою, що рахунок 3:0. Це новий поєдинок, і ми будемо намагатися виграти його так само, як і перший.

– Ви впевнено почали серію: перемога в Лізі конференцій, потім у чемпіонаті над Карпатами, знову виграли у єврокубках, а вже після повернення в Україну поступилися Колосу. Який зараз настрій у команди?

– Якщо подивитися на матч із Колосом, то в першому таймі ми грали дуже добре. Ми створили дуже багато моментів, могли виходити вперед. Вважаю, що могли вигравати. Ми повинні були! Десь не пощастило, а пропустили ми прикрий гол, який навіть важко назвати комбінаційним. У цьому немає нічого критичного – рухаємося далі. Поразки теж трапляються, але вони роблять нас сильнішими. Будемо налаштовуватися вигравати кожен наступний матч.

– Як команда адаптувалася до гри на два фронти – в УПЛ та Лізі конференцій?

– Вихідних практично немає, часу на відновлення теж дуже мало. Але тренерський штаб усе контролює: робить ротацію, комусь дає більше ігрового часу, комусь менше. Вони бачать, хто втомився, а хто готовий грати, відстежують наші показники за датчиками – скільки кожен набігав, який був пульс, на якій хвилині знизилися темпи. Ми всі професіонали й намагаємося викладатися на максимум, незалежно від того, виходимо в старті чи з лави.

– Адаптація до угорського міста і погодних умов відбулася?

– Особливо місто ми не бачили, але спекотно тут дуже. Трохи звикли, але все одно важко.

– Тут не очікується великої кількості ваших уболівальників. Як вам гратиметься в таких умовах?

– Ми все одно відчуватимемо підтримку. Знаємо, що наші вболівальники – дуже віддані, і навіть якщо вони не на трибунах, то стежать за нами біля екранів. Це важливо. У Житомирі в нас дуже палка публіка, і ми впевнені, що вони перебуватимуть із нами думками та емоціями. Ми постараємося їх потішити.

