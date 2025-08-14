Пакш та Полісся зіграли матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025/26 (2:1). Дивіться всі голи та огляд поєдинку на "Футбол 24".

На 39-й хвилині Пакш відкрив рахунок: після навісу з кутового житомиряни не змогли вибити м’яч, і після кількох рикошетів він опинився у Сабо, який злету розстріляв ворота.

Полісся програло гру-відповідь ЛК, але проходить далі – команда Ротаня ледь не допустила камбек Пакша, далі Фіорентина

Вже після перерви угорці збільшили перевагу – Тот дотягнув м’яч до правого кута штрафного та пробив з-під Сарапія точно у дальній кут. Матч проходив дуже нервово, але на останній хвилині компенсованого часу після удару Йосефі голкіпер відбив м’яч перед собою, і Таллес з другої спроби добив снаряд у ворота.

Таким чином Полісся виходить у плей-офф Ліги конференцій, де його чекає Фіорентина.

