Пакш та Полісся проведуть матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2025/26. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

У четвер, 14 серпня, житомирське Полісся зіграє на виїзді проти угорського Пакша у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Зустріч пройде на стадіоні Фехерварі Уті та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Ротань втратив лідера на матч-відповідь Ліги конференцій – відомо, скільки пропустить захисник Полісся

Де дивитись Пакш – Полісся? Пряму трансляцію зустрічі можна буде переглянути безкоштовно на платформі Київстар ТБ, авторизувавшись за номером телефону у застосунку або на сайті сервісу.

У першому поєдинку Полісся впевнено обіграло Пакш із рахунком 3:0. У разі виходу житомирян до наступного раунду їхнім опонентом у плей-офф Ліги конференцій буде італійська Фіорентина.

Стартові склади:

Полісся: Волинець – Кравченко, Сарапій, Бескоровайний, Крушинський – Андрієвський, Бабенко (к.), Лєднєв – Гуцуляк, Філіппов, Назаренко.

Пакш: Ковачік – Сесарді, Кін'їк, Сабо – Хінора, Віндекер, Вечей, Зеке, Харасті – Бьоде (к.), Тот.

Полісся у схованому місті великої енергетики: потужна АЕС, доступний стадіон і "донт спік" від угорців – ЕКСКЛЮЗИВ