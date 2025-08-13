Пакш і Полісся зустрінуться у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій сезону 2025/26. Де дивитися гру – розповість "Футбол 24".

У четвер, 14 серпня, житомирське Полісся проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти угорського Пакша. Поєдинок відбудеться на стадіоні Фехерварі Уті, початок о 20:00 за київським часом.

Де дивитись Пакш – Полісся? Пряму трансляцію зустрічі можна буде переглянути безкоштовно на платформі Київстар ТБ, авторизувавшись за номером телефону у застосунку або на сайті сервісу.

Нагадаємо, у першій зустрічі Полісся здобуло переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Якщо житомиряни пройдуть Пакш, їхнім суперником у плейофі Ліги конференцій стане італійська Фіорентина.

