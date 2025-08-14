Полісся легко розмазало Пакш у "домашці", шокувавши угорських вболівальників. Частини з них волала про необхідність дискваліфікації українських команд – по тому ж принципу, що і російських. Пропаганда Орбана у клубі його політичного союзника не дивує. Дивує наявність великої кількості адекватних коментарів з критикою свого чемпіонату та відзнакою житомирян.

Пакш – Полісся: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій – безкоштовна трансляція

Руслан Ротань у зустрічі з Пакшем продемонстрував нариси того футболу, який він хоче бачити на новому місці роботи. "Вовки" зіграли у вертикальному стилі, добре відкриваючись у глибину й розриваючи суперника в перехідних фазах. Контратаки завершувались класним насиченням зон завершення – однією з "родзинок" стали вривання центрхава Андрієвського у штрафний. Саме він відкрив рахунок.

Можна хвалити і центрбека Безкоровайного – за класну передгольову передачу метрів на 60 та другий гол. Велику роль відіграв Лєднєв, який оформив гол+пас, але головною зіркою став Крушинський. Борис вже давно був на радарах експертів і вболівальників через свою здатність зіграти на будь-якій позиції без втрати у якості. У зустрічі з Пакшем він вперше вийшов на великий екран, виконавши два асисти й продемонструвавши шикарний футбол.

Цікаво, що Полісся оформило стрік із трьох перемог поспіль, постійно ротуючи склад. Руслан Ротань змінював по п'ять футболістів основи, але команда грала все краще й краще. Втім, у поєдинку з Колосом номер не пройшов – тренерський штаб замінив аж дев'ять гравців і згорів Колосу. Причому футболісти, які грали в єврокубках на тижні, виявились свіжішими за запасних.

Ротань був дуже злим саме через ставлення резервістів до гри, але у нього буде ще багато проблем. Деякі експерти очікують від житомирян боротьби навіть за золото, адже є глибина складу, тренер і ресурс – от тільки цей проєкт заново будується. Тут ще триватимуть кадрові чистки й виникатимуть провали, хоча у тактичному плані Руслан Петрович намагається працювати обережно. Його футбол – симбіоз напрацювань Ашура і власних принципів, з поправкою на можливості виконавців.

Але поки що маємо 3:0 після першого матчу з Пакшем і майже гарантований вихід у плей-офф Ліги конференцій. Там на "вовків" чекає Фіорентина. Як мінімум, житомиряни отримають досвід матчу проти справжнього топа, як максимум – створить мегасенсацію. Саме її пророчить твіттер Полісся.

Важливо тільки не провалитись сьогодні. Пакш має мізерні шанси на прохід, але у футболі буває всяке. Наші футболісти повинні проявити концентрацію.

Кадрова ситуація

Травмовані: Осват – Михайліченко, Тейлор

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Пакш – Полісся

Пакш: Ковачік – Вечеї, Кін'їк, Сабо – Хінора, Віндекер, Пакк, Балог, Зеке – Харасті, Тот

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Назаренко – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – перемога Полісся

Дуже рідко рахунок 3:0 не відображає різницю в силі команд. Як правило, він якраз її підтверджує. Можливо, на виїзді житомиряни виглядатимуть не настільки яскраво, але втратити путівку у плей-офф практично нереально. Ба більше – існує сенс поставити на тріумф "вовків". Якщо мадярів винесли одного разу, то здобути ще одну перемогу Поліссю тим паче до снаги.

"Пакш із перших хвилин буде агресивним": Бескоровайний про гандикап 3:0, угорську спеку і поразку від Колоса