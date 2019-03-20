Пако Хемес знову очолив Райо Вальєкано

Новим головним тренером Райо Вальєкано став Пако Хемес.

Угода із 48-річним фахівцем розрахована до літа 2020 року. Раніше Хемес вже очолював мадридців з 2012 по 2016 роки. Це найдовше управління клубом за часів його виступів у Примері.

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Нагадаємо, в понеділок "бджоли" звільнили Мічела. В останніх семи зустрічах команда не змогла набрати жодного очка. Після 28 турів Райо набрав 23 очки і перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці Ла Ліги.