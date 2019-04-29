Пако Хемес: Вперше в житті обіграв Реал – тепер можна і помирати

Головний тренер Райо Вальєкано Пако Хемес прокоментував перемогу його підопічних над Реалом (1:0).

"Ми провели вражаючий матч в усіх сенсах з однією з найкращих команд світу. Я не думаю, що той факт, що Реал Мадрид ні за що зараз не бореться, хоча б трохи применшує наші заслуги.

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Мої гравці привітали мене тим, що вони зробили. Поспілкуємось завтра. Обіймів на сьогодні досить. Добре зіграли в захисті. Робота в обороні призвела до сухого матчу. Ми грали вище за наші можливості. Розуміли, що якщо програємо, сьогодні все може закінчитися.

До цього я в житті не обігравав Реал. Ну, тепер я можу спокійно померти, адже ми це зробили", – додав Хемес на післяматчевій прес-конференції, передає офіційний твіттер Райо Вальєкано.

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