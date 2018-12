Пако Алькасер – третій гравець в історії Бундесліги, який забив 11 голів у 10 перших іграх

Нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер встановив досягнення, яке підкорювалось лише 2 гравцям у Бундеслізі.

Як повідомляє статистичний портал Opta, нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер став лише третім гравцем в історії Бундесліги, який забив 11 голів у перших 10 іграх за клуб.

Зауважимо, що Алькасер забив 11-ий гол у матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини проти Вердера. Нападник відзначився на 20-ій хвилині, зробивши рахунок 1:0.

До слова, до Алькасера 11 голів у перших 10 матчах у Бундеслізі забивали Горст Грубеш та Клаус Матіщак.

3 - @paco93alcacer is only the 3rd player in #Bundesliga history to score 11 goals in his first 10 matches after Horst Hrubesch and Klaus Matischak. Olé. #BVBSVW @BlackYellow pic.twitter.com/OmvVYbGg09