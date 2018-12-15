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Пако Алькасер – третій гравець в історії Бундесліги, який забив 11 голів у 10 перших іграх

21:00 231 Читать на русском
Пако Алькасер – третій гравець в історії Бундесліги, який забив 11 голів у 10 перших іграх
Пако Алькасер / Соцмережі

Нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер встановив досягнення, яке підкорювалось лише 2 гравцям у Бундеслізі.

Як повідомляє статистичний портал Opta, нападник дортмундської Борусії Пако Алькасер став лише третім гравцем в історії Бундесліги, який забив 11 голів у перших 10 іграх за клуб.

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Зауважимо, що Алькасер забив 11-ий гол у матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини проти Вердера. Нападник відзначився на 20-ій хвилині, зробивши рахунок 1:0.

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До слова, до Алькасера 11 голів у перших 10 матчах у Бундеслізі забивали Горст Грубеш та Клаус Матіщак.

Німеччина15 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Вердер: Субота 15 грудня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
2 : 1
Вердер
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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Вердер Пако Алькасер Пако Алькасер
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