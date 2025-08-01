Пакета був виправданий судом за звинуваченням у договірних матчах, інформує ВВС. Футбольна асоціація (FA) розпочала розслідування в серпні 2023 року, а в травні минулого року бразильському гравцеві були пред'явлені звинувачення в тому, що він нібито навмисно отримав попередження з неправомірною метою вплинути на ринок ставок.

Екс-клуб Ярмоленка вважає свого гравця винним у справі про ставки – йому загрожує довічна дискваліфікація

Якби 27-річного гравця визнали винним, Пакета загрожувала б довічна дискваліфікація.

Чотири звинувачення проти нього пов'язані з іграми Прем'єр-ліги проти Лестера, Астон Вілли, Лідса і Борнмута. За підсумками слухань комісія з регулювання дійшла висновку, що ці чотири звинувачення не доведені.

Бразилець забив чотири голи в 33 матчах Прем'єр-ліги за Вест Хем у сезоні 2024/25.

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