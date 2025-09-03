Півзахисник Вест Хема Лукас Пакета хотів перейти в Манчестер Сіті, але не зміг цього зробити через Футбольну асоціацію Англії (FA).

Пакета спільно з Вест Хемом розглядають можливість судового позову проти FA про відшкодування збитків у зв'язку зі зривом узгодженого трансферу в Манчестер Сіті, який міг принести "молотобойцям" десятки мільйонів фунтів. Про це інформує The Times.

Відзначається, що в ході розгляду справи Футбольна асоціація визнала, що покладалася лише на непрямі докази – про це йдеться в 314-сторінковій постанові суду.

Раніше бразилець був виправданий за звинуваченням у навмисному отриманні жовтих карток. Повідомлялося, що FA домагалася довічної дискваліфікації гравця.

