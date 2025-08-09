Пафос опублікував у соцмережах відео з новачком команди Давідом Луїсом, який нещодавно підписав контракт з клубом до 2027 року. Втім, захисник приїхав із травмою стегна і не грав із червня цього року.

На відео Луїс тренується разом із партнерами, а прес-служба Пафоса супроводила ролик підписом: "Легенда в дії. Пристебніться, Пафос". Це може свідчити про те, що колишній зірковий футболіст Челсі та ПСЖ має шанс вийти на поле вже у матчі-відповіді проти Динамо.

Нагадаємо, у першому поєдинку Пафос здобув мінімальну перемогу над "біло-синіми" з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня на Кіпрі, початок о 20:00.

