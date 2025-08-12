Не можна сказати, що поразка від Пафоса у першому матчі опустила вболівальників з небес на землю. Усі розуміють, що кияни не стали сильнішими за рік. Відсутність нових ідей і покращень у грі впадала в очі ще на зборах, що й не дивно за відсутності трансферної кампанії. Олександр Шовковський шукав резерви в академії та серед орендованих, але залетіти в ЛЧ на таких інвестиціях можна тільки раз на 10 років.

Пафос – Динамо: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів – доступна безкоштовна трансляція

От тільки цей "раз на 10 років" може трапитись саме цього літа. Жеребкування дістало для Динамо настільки прохідних суперників, наскільки це було можливо – Пафос і Црвену Звезду / Лех. Кіпріоти тиждень тому нічого особливого не продемонстрували – просто видали активну 15-хвилинку в кожному з таймів, провели 3-4 контратаки й скористались індивідуальним провалом Дубінчака.

З таким же футболом Пафос легко може програти матч-відповідь. Проблема тільки в тому, що Динамо в Кракові створило ще менше, однак гіршою команда не виглядала. Здається, фіаско в першій зустрічі мало суто тактичні причини – схема з двома опорниками залишила "біло-синіх" без додаткових відкривань на чужій половині, а тренерський штаб відчутно затягнув із замінами.

Цікаво, чи наважиться Олександр Шовковський на продовження експерименту з Михайленком і Бражком в основі? Чомусь здається, що ні. Від небезпечних контратак і гола ця модель не врятувала, а сьогодні потрібно забивати голи. Тим паче, що Буяльський відновився від пошкодження – його вміння грати між лініями критично важливе для Динамо.

Також здається логічним повернення у старт Кабаєва. "Біло-синім" без чистого вінгера на лівому фланзі бракувало динаміки й хороших комбінацій. Злагоджені ротації Влада з Шапаренком і Дубінчаком стали одним із важливих факторів чемпіонства. Він вміє виходити з-під тиску на дриблінгу, а його зміщення в центр часто руйнують структуру оборони – як в останньому Класичному в УПЛ.

До речі, про Дубінчака. У першій зустрічі з Пафосом фулбек провів свій найгірший захисний перфоманс за кар'єру в Динамо. Про його мінуси в захисті всі знали давно, але тут Владислав взагалі шокував. На цьому тлі здається, що значно потужніший в обороні Вівчаренко став би кращим рішенням для старту.

От тільки користь від дій Дубінчака в атаці була дуже великою. Він добре відкривався й навіть міг забивати, а підопічним Олександра Шовковського необхідні саме голи. Вівчаренко створює хорошу конкуренцію, однак таку ж динаміку й тонкість рішень на чужій третині не дає.

Словом, сьогодні можна очікувати на відкати Динамо до заводських налаштувань. Команді потрібна зіграність і відкривання на чужій половині. Щоправда, навіть чемпіонська основа киян на початку сезону демонструвала проблеми зі зламом середніх блоків і створенням моментів – їх було дуже мало. Ця тенденція тягнеться зі зборів.

Але на Пафос динамівців точно має вистачити. Кіпріоти пропускали багато відкривань в центрі навіть у першій зустрічі, однак тоді українцям заважав технічний брак (ймовірно, через нерви), певна статичність гравців і тяга до обережних рішень (через страх контратак).

Все це легко прибрати за тиждень. Команда відпочила, Буяльський і Кабаєв повинні повернутись, а тренерський штаб мав час провести аналіз. Останнім часом проблеми Динамо були пов'язані з одноманітністю відкривань (майже всі паси йшли в глибину на Ваната), але сьогодні кияни можуть додати ефективну гру між лініями.

А що може додати Пафос? Давіда Луїса? 38-річний захисник приєднався до табору острів'ян лишень перед першим матчем – чомусь не віриться, що екс-асистент Емері довірить йому місце в основі. У Хуана Карлоса Карседо є тільки швидкі переходи з оборони в атаку, але Динамо непогано балансувало контратаки. Навіть перед пропущеним голом все було б добре, якби не запара Дубінчака.

Можна пригадати і поєдинки з Маккабі. Ізраїльтяни навіть у меншості вкатували кіпріотів у газон. Пафос захищався вкрай погано. Таких суперників треба проходити, якщо бажаєш грати у ЛЧ – і Динамо здатне це зробити. За цей шанс треба чіплятись зубами.

Кадрова ситуація

Травмовані: Рубчинський (Динамо)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Пафос – Динамо

Пафос: Міхаіл – Коррея, Лукассен, Гольдер, Пілеас – Пепе, Суньїч – Жажа, Драгомір, Танковіч – Андерсон Сілва

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 1:2, перемога Динамо

