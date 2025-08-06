– Що можна сказати про гру? Динамівці контролювали м'яч, позиційно грали правильно, але гостроти в атаці не було. З 11 ударів лише один удар в площину воріт – це дуже мало для того, щоб перемагати. Якщо говорити про другий тайм, то, чесно кажучи, мало хто очікував, що цю зустріч можна ще й програти.

Динамо – Пафос – 0:1 – відеоогляд провалу киян в Лізі чемпіонів

Гра вдавалась, хоча і в першій половині матчу гостроти у команди Пафос було більше. А у другому таймі, на мій погляд, були невдалі заміни. Вони однозначно були потрібні, проте хлопці не ввійшли у гру. Після проведених замін ми нічого конструктивного не побачили, та ще й пропустили м'яч у свої ворота.

– Знову, як часто буває у наших клубів, у першому матчі самі собі створюємо проблему, а у грі-відповіді намагатимемось її героїчними зусиллями вирішувати.

– Будемо сподіватись, що це можна зробити. Але команда Пафос – серйозний суперник. Не варто скептично дивитись на те, що це Кіпр. Адже у складі суперника грає дуже багато легіонерів і, відверто кажучи, непоганого рівня.

В організації гри ми побачили, що кіпріоти добре діють від захисту. Вони й самі не очікували, що можуть перемогти у цьому поєдинку. Але правильна тактика і стратегія гри показали те, що острівна команда не випадково перед цим пройшла тель-авівський Маккабі. Тож можу сказати, що Пафос заслуговує компліментів.

Сподіваюсь, що перед другим поєдинком динамівці зроблять правильні висновки і зіграють так, як має бути. Поки ж бачимо, що не вистачає гостроти в атаці. Не вистачає моментів біля чужих воріт. Начебто все так здорово і красиво виходило з контролем м'яча, та за великим рахунком нас ловили на контратаках. Та й "стандарти" були слабенькими. Власне, після нашого "стандарту" ми й отримали гол, – сказав Шаран для Sport.ua.

Додамо, що другий поєдинок третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Пафосом відбудеться у вівторок, 12 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки