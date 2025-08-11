– Минуло всього три доби після матчу з Рухом. Дорога на Кіпр тривала майже пів доби. Чи вдалося команді відновитися? Чи саме через щільний графік ви залучили ротацію складу у минулій грі?

– В нашій обоймі 27 футболістів, кожен з них готовий вийти на гру у будь-яку мить. Це дає нам можливість робити заміни та проводити ротацію, щоб використовувати усіх та готуватися до матчів у такому насиченому графіку. Щодо дороги, є так, як є, і щось змінити поки що не в наших силах.

– У чемпіонаті Кіпру триває міжсезоння, тож Пафос не грав у цей вікенд. Чи це надає перевагу супернику, який мав більше часу на відновлення, чи навпаки, краще на початку сезону провести більше матчів, аби команда мала кращу ігрову форму?

– Я не можу відповісти на це питання. Звідки мені знати, дає це перевагу, чи ні? Коли перебуваєш в ігровому ритмі – це одна справа, але з іншого боку, ти можеш спокійно готуватися до матчу, проводячи аналіз дій. Впевнений, завтрашня гра буде цікавою та дасть відповідь.

– Чи на вашу думку, у завтрашньому матчі суперник змінить тактику, порівняно з першим поєдинком?

– Ми маємо бути готовими до будь-якої тактики та вирішувати завдання, яке перед нами стоїть. Якою б не була тактика суперника, на поле виходять 11 гравців, які мають бути готові провести один з найкращих своїх матчів, – сказав Шовковський на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Пафосом відбудеться у вівторок, 12 серпня, у кіпрському Лімасолі. Початок матчу о 20:00 за київським часом.

