Пафос та Динамо дізналися, хто розсудить матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між Пафосом і Динамо в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА обслуговуватиме арбітр з Італії.

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УЄФА призначив головним суддею 44-річного Давіде Массу, який раніше працював на матчах єврокубків та національного чемпіонату Італії.

Допомагатимуть Массі лайнсмени Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Обов’язки четвертого арбітра виконає Маттео Марченаро. Систему ВАР контролюватиме Марко Ді Белло, а його помічником стане Валеріо Маріні.

Нагадаємо, у першій грі, що відбулася 5 серпня, Динамо зазнало мінімальної поразки від Пафоса – 0:1. Матч-відповідь пройде 12 серпня на Кіпрі, початок зустрічі – о 20:00.

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