Не встигла гра розпочатись, як кіпріоти повели в рахунку. Після довгої передачі захисника Нещерет та Михавко не розібрались з відскоком м'яча, який підхопив Драгомір та віддав на Танковіча. Швед трохи протягнув до лицьової та віддав уздовж воріт, а Оршіч легко забив фактично у порожні ворота.

Пафос – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів