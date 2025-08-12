Пафос – Динамо – відео гола в матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
20:16 - Читати іншою мовою
Пафос – Динамо зустрілись у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола в цій новині на "Футбол 24".
Не встигла гра розпочатись, як кіпріоти повели в рахунку. Після довгої передачі захисника Нещерет та Михавко не розібрались з відскоком м'яча, який підхопив Драгомір та віддав на Танковіча. Швед трохи протягнув до лицьової та віддав уздовж воріт, а Оршіч легко забив фактично у порожні ворота.
Пафос – Динамо: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter