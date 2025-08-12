Шовковський випустив найкращих і ризикнув

Після мінімальної поразки у першому матчі тренерський штаб Динамо відмовився від експерименту з двома опорниками. Кияни залишили одного – причому вибір впав на Бражка, а не більш захисного Михайленка. Також на банку відправився Піхальонок, замість якого вийшов Буяльський. Зрештою, у основу повернувся Кабаєв.

Загалом, на усіх позиціях вийшли найважливіші футболісти у звичній схемі 4-3-3. Наявність Буяльського, Бражка й Кабаєва означала, що Олександр Шовковський збирається домінувати на м'ячі – йому були потрібні відкривання між лініями та злагоджені флангові ротації. Від такого агресивного стаку мав постраждати баланс, що неабияк тривожило у контексті грізних контратак Пафоса.

Перший тайм – катастрофа. Так жахливо не грали навіть при Буряку

Здавалося, що успіх кіпріотів у першій зустрічі є чистою випадковістю. Ну потиснули на початку кожного з таймів, не реалізували одну з трьох контратак – буває. Пропущений гол та більшість моментів стали наслідком індивідуальних помилок, а Динамо не виглядало слабшим. Все списали на нову схему.

Як же сильно ми помилялись... Динамо в першому таймі зіграло... Та воно взагалі не зіграло. Команда панікувала під пресингом і не могла зв'язати бодай 3-4 передачі на чужій половині. Ваната відрізали, а всі спроби атак "біло-синіх" скеровували у правий фланг – подалі від грізних ротацій між Шапаренком, Кабаєвим і Дубінчаком.

Перший і єдиний момент прийшов саме після прострілу Ярмоленка з правого флангу. Буяльський замикав у дотик, але точно в голкіпера. Можна згадати ще 2-3 потенційно небезпечних атаки – як при стіночці Буяльського й Ярмоленка у ситуації 2-в-1 перед штрафним – але останній пас не проходив. Загалом, команда виглядала безнадійно.

Але це все – фігня у порівнянні з роботою на власній половині. Пафос просто знищив Динамо на контратаках. Підопічні Олександра Шовковського страшно нервували, припускались катастрофічних помилок і отримали по власних воротах 7 ударів. Ледь не всі з них мали залітати у ворота – а перший же винос у напрямі Нещерета завершився голом.

Пафос відкрив рахунок на 2-й хвилині. Драгомір відгукнувся під закидання з глибини, вискочивши з-за спини Попова й протиснувши Михавка з Нещеретом – Руслан без причини вийшов далеко з воріт. Форварда загнали у глухий кут, однак форвард скинув м'яч Танковічу. Серб одразу ж пробив у Попова, підхопив відскок і прострілив під удар Оршічу в порожні. 1:0!

Ще через дві хвилини винос правим флангом продовжився ефектною скидкою п'яткою на хід Жажі. Той втік від усіх захисників та прострілив на дальню, однак Оршіч не встиг до м'яча.

Перехоплення на 14-й хвилині продовжилось передачею на хід Танковічу. Той увійшов у штрафний, переклав під праву та вгатив низом – Нещерет парирував.

На 25-й же хвилині Дубінчак втратив м'яч під пресингом Коррея – та ще й так, що фулбек вилетів сам на сам з голкіпером. Бути б другому голу, якби той не пробив по горобцях. Рівно за хвилину обрізався Тимчик, організувавши Оршічу вихід віч-на-віч, але Нещерет встиг випередити хорвата.

Один із найкрасивіших моментів Пафос створив на 31-й хвилині. Спочатку Коррея обігрався у стіночку з Гольдаром і втік по флангу від Дубінчака, після чого пішов простріл на ближню. Танковіч п'яткою скинув його під удар, а Драгомір у стрибку зарядив у дальній нижній – від гола врятувала нога Попова.

Виклавшись у перші півгодини, Пафос майстерно спалив останню 15-хвилинку падіннями, допомогами лікарів та відсиджуванням у середньому блоці. І все одно острів'яни вилітали в контратаки й заробляли кутові. Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги кіпріотів.

Динамо почало бігати, коли вже було пізно. І все одно було погано

Владислав Дубінчак провалив обидва матчі з Пафосом. Олександр Шовковський у роздягальні замінив його на Вівчаренка, однак вже через 10 хвилин по перерві ця заміна втратила сенс. Динамо пропустило вдруге.

Господарі забили дуже просто. Оршіч отримав передачу на хід лівим флангом і виконав простріл, а Коррея відкрився за спиною Вівчаренка та замкнув без спротиву. Офсайду не було. 2:0! Аби пройти далі, кияни мали забивати тричі.

Втім, через три хвилини Кабаєв міг відродити інтригу, отримавши закидання на правий край штрафного від Ярмоленка й пробивши з лету. Вийшло неточно. На жаль, цей момент став останнім для Динамо в зустрічі, хоча загалом команда почала рухатись краще. Ярмоленко виконав ще кілька класних передач, Ванат вривався у штрафний і падав (без пенальті), свіжий Герреро вривався під розрізний пас і прострілював (голкіпер перехопив).

Але вся ця біганина навіть поруч не стояла з дальнім пострілом Танковіча у праву дев'ятку (Нещерет парирував). На 70-й Оршіч вгатив з дистанції повз ближню, а на 73-й Андерсон Сілва увірвався до карного майданчика та пробив низом – поруч з правою стійкою.

Наприкінці матчу Пафос знову почав перехоплювати м'яч перед штрафним і оформлювати розгром. На 90-й хвилині Пепе виконав простріл, який Нещерет вибив на Жажау. Бразилець пробачив киян, вгативши з добивання у небо. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу кіпріотів з рахунком 2:0.

Динамо вилітає з Ліги чемпіонів. Далі – плей-офф Ліги Європи. Динамо зіграє з тель-авівським Маккабі або Хамруном.