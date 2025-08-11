У вівторок, 12 серпня, відбудеться другий матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Пафос – Динамо. Де дивитися гру – підкаже "Футбол 24".

Уже 12 серпня київське Динамо проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Суперником "біло-синіх" буде кіпрський Пафос. Початок гри в Лімассолі – о 20:00 за київським часом (він збігається з місцевим).

Шовковський отримав позитивні новини з лазарету Динамо – гравець прибув на матч із Пафосом

Де дивитися Пафос – Динамо? Пряму трансляцію покаже телеканал 2+2, а також сервіс Київстар ТБ. Усі матчі Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів доступні безкоштовно та в прямому ефірі.

Нагадаємо, перша зустріч, що відбулася в польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін", завершилася мінімальною поразкою киян – 0:1.

