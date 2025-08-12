Динамо зіграє проти Пафоса матч-відповідь третього раунду Кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині "Футбол 24".

Матч Пафос – Динамо відбудеться сьогодні, 12 серпня. Стартовий свисток італійця Давіде Масси на стадіоні в Лімассолі пролунає о 20:00 за київським часом.

Пафос – Динамо: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Де дивитися Пафос – Динамо? Пряму трансляцію покаже телеканал 2+2, а також сервіс Київстар ТБ. За головними подіями гри можна стежити у текстовому онлайні "Футбол 24".

До слова, тиждень тому в першому матчі Динамо поступилося Пафосу з мінімальним рахунком 0:1. Якщо кияни не зможуть відігратися, то опустяться у кваліфікацію Ліги Європи. Якщо ж сьогодні підопічні Олександра Шовковського влаштують камбек, то вийдуть до останнього раунду відбору ЛЧ, де зіграють проти переможця пари Лех – Црвена Звезда (1:3 після першої гри).

Стартовий склад Пафоса: Міхаіл – Коррея, Гольдер, Лукассен, Пілеас – Танковіч, Суньїч – Оршіч, Пепе, Бруно – Драгомір.

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат.