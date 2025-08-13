Руслан Нещерет – 5.0: В епізоді з пропущеним голом він зарано вийшов страхувати своїх партнерів. Нещерет припустився помилки, яка призвела до взяття воріт. Під час другого гола він також не виручив. Був один удар з дальньої відстані, який він відбив. Ногами ж Нещерет також невпевнено грав.

Пафос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Владислав Дубінчак – 4.5: Якщо за першу помилку Пафос покарав динамівців, то за другу, автором якої став Дубінчак – пробачив. В обороні від нього надійності не було, в атаці теж нічого не вдавалося. Заміна на Вівчаренка в перерві матчу абсолютно зрозуміла.

Тарас Михавко і Денис Попов – 5.0: У моменті з першим пропущеним голом Попов помилився позиційно, саме від нього відірвався нападник Пафоса. Михавко в цьому епізоді програв боротьбу. І так вийшло, що провалилася одразу трійка гравців – Попов, Михавко і Нещерет. Далі Денис і Тарас намагалися врятувати, але не вдалося. Ось ця трійка і відповідальна за перший пропущений гол.

Загалом протягом матчу були позиційні помилки від них, хоча у боротьбі один в один вони ще мали непоганий вигляд. Михавка з його першою передачею перекрили, тому починати атаки мав Попов. Але Денис виконав декілька невдалих пасів, після чого став грати або на Тимчика, або повертати м’яч Нещерету.

Олександр Тимчик – 4.5: Футболісти зараз дуже болісно сприймають критику, але Тимчик краще аути вкидав, ніж грав у футбол. Якби поруч з ним не було Ярмоленка, то я взагалі не розумію, який вигляд мала б гра Сашка в плані конструктиву і якоїсь думки. Щодо кросів Тимчика, то ефективність тут взагалі нульова.

Володимир Бражко – 5.5: Поки він мав сили, то виглядав ще більш-менш нормально. Бражко намагався бути активним у боротьбі, пасувати, зв’язувати захист і атаку. Але не те, аби я щось яскраве запам’ятав у його виконанні. Він занадто перестраховувався, граючи назад і поперек. Опорний півзахисник має діяти більш вертикально. Серйозних помилок у виконанні Бражка не було, якщо не згадувати той епізод на останніх хвилинах, але там Динамо вже кинуло грати, програючи 0:2.

Микола Шапаренко – 5.0: Від Колі чимало залежить в грі Динамо, а саме в перехідній фазі, коли команда виходить з оборони в атаку. Але в другому матчі з Пафосом у Шапаренка було a lot of mistakes in simple situations. В дуже простих ситуаціях він так помилявся… На мою думку, він з перших хвилин не увійшов в гру.

Так, Коля буває нервозним – це не йде йому на користь. Йому 26 років, він вже має демонструвати стабільність, нижче свого рівня не падати. Але в матчі з Пафосом Шапаренко мені не сподобався. Дуже багато браку в простих ситуаціях.

Віталій Буяльський – 5.0: Буяльський – це гравець епізоду, який може зіграти нестандартно в один-два дотики. Перший момент, який був у Динамо, створили якраз Буяльський та Ярмоленко. Могли забивати, але воротар Пафоса виручив. Проте, якщо м’яч не доходить навіть до центральної зони, не кажучи вже про третю зону, то Віталій і буде непомітний в грі. Якби ще й Буяльський нижче опускався, шукаючи м’яч, то хто б у Динамо залишався попереду? Буяльський такий гравець, якому потрібно доставити м’яч в третю зону, де він вже може загострювати атаки і приносити користь.

Владислав Кабаєв – 6.0: Кабаєв щось десь намагався обіграти один в один, входив у середину. Проте жодної допомоги від Дубінчака в першому таймі не було, Коля Шапаренко, який часто звалюється вліво, теж не підсобив. У другому таймі Кабаєв мав момент, коли міг віддати на Ваната, але вирішив пробити.

Андрій Ярмоленко – 6.5: Андрій дуже добре вписався б у склад Пафоса в цьому матчі. Чому? Ярмоленко – це дуже кваліфікований та інтелектуальний гравець, який міг додати кіпріотам ще більше загострень. А так у складі Динамо Ярмоленко залишався самотнім у своїх поривах грати з м’ячем, намагатися загострювати гру.

Владислав Ванат – 5.0: Чим подобається Ванат – це тим, що він завжди злий на футбольному полі. Навіть коли в нього щось не виходить, то Влад однаково шукає цей м’яч, нав’язує боротьбу. А в грі з Пафосом, як я вже згадав, в одному з епізодів він втратив м’яч, після чого повертався пішки, а не вступав у відбір. Це показовий момент.

Ванат – нападник, який залежить від партнерів, але в нього навіть моменту не було, аби відзначитися забитим м’ячем, – резюмував Хацкевич в коментарі УФ.

Нагадаємо, чемпіон України за 2 матчі не зміг навіть забити кіпрському клубу і звалився в Лігу Європи. Там Динамо потрібно долати переможця пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

