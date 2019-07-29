toggle menu
no translation
no translation
no translation
no translation Новини футболу Суперкубок України
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Падаю назад, адже сил немає", – Гармаш розповів, як забив переможний гол у ворота Шахтаря

16:03 1367 no translation
"Падаю назад, адже сил немає", – Гармаш розповів, як забив переможний гол у ворота Шахтаря
Переможний гол Гармаша у ворота Шахтаря / Динамо

Хавбек Динамо Денис Гармаш у роздягальні команди розказав партнерам, як забив переможний гол у ворота Шахтаря у Суперкубку України.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Летить м'яч, я приймаю. Назад падаю, адже сил немає. Але в останній момент б'ю великим пальцем, ось так! Піднімаю голову – м'яч у воротах. І я побіг радіти", – сказав Денис Гармаш.

"Гармаш = Ді Каніо": реакція соцмереж на тріумф Динамо в матчі за Суперкубок України-2019

Також до розповіді приєднався голкіпер Динамо Денис Бойко, який зауважив, що Гармаш забивав переможній гол у його бутсах.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України з рахунком 2:1. Голами відзначались: Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

no translation
blog_ava
"Луческу – хитрий жук. Сильний тренер, але як людина – пі-і-і-і-і": екс-наставник Шахтаря – між ангелом і демоном
12:00
5379
Теги
Динамо - Шахтар Денис Гармаш Денис Гармаш Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Відеоновини
no translation
powered by lun.ua
NO TRANSLATION
no translation
NO TRANSLATION
1
no translation
:
1
no translation
:
55
no translation
Судува
18:45
Тре Пенне
no translation
no translation
no translation
no translation
no translation
Залиште відгук