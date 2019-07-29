"Падаю назад, адже сил немає", – Гармаш розповів, як забив переможний гол у ворота Шахтаря

Хавбек Динамо Денис Гармаш у роздягальні команди розказав партнерам, як забив переможний гол у ворота Шахтаря у Суперкубку України.

"Летить м'яч, я приймаю. Назад падаю, адже сил немає. Але в останній момент б'ю великим пальцем, ось так! Піднімаю голову – м'яч у воротах. І я побіг радіти", – сказав Денис Гармаш.

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Також до розповіді приєднався голкіпер Динамо Денис Бойко, який зауважив, що Гармаш забивав переможній гол у його бутсах.

Нагадаємо, Динамо здобуло перемогу над Шахтарем у матчі за Суперкубок України з рахунком 2:1. Голами відзначались: Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

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