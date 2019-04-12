Мер Альбасете відповів політику, який "наїхав" на Зозулю: Ми присвятимо тобі гол

Мер Альбасете Мануель Серрано висловив підтримку Роману Зозулі, якого іспанський депутат обізвав нацистом.

"Хочу висловити свою підтримку клубу, нашому гравцеві та фанатам, які завжди були прикладом толерантності, зразкової поведінки та демократії.

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Пабло Іглесіас, у неділю ми збираємося присвятити тобі гол, і Роман Зозуля допоможе нам пробитись у Прімеру", – написав мер Альбасете Мануель Серрано у своєму Твіттері.

Нагадаємо, нещодавно іспанський депутат від лівої партії Подемос Пабло Іглесіас пригадав історію із бойкотом фанатами Райо Вальєкано переходу 29-річного форварда два роки тому та обізвав Романа Зозулю расистом та нацистом.

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