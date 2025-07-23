Астон Вілла висловила співчуття з приводу смерті легендарного вокаліста групи Black Sabbath і свого вболівальника Оззі Осборна.

"Астон Вілла з сумом дізналася про смерть всесвітньо відомої рок-зірки і свого вболівальника Оззі Осборна у віці 76 років.

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Виростаючи в Астоні, недалеко від стадіону Вілла Парк, Оззі завжди мав особливий зв'язок з клубом і громадою, з якої він походив.

Раніше цього місяця "Принц темряви" став хедлайнером незабутнього концерту Back to the Beginning на Вілла Парк, востаннє вийшовши на сцену зі своєю культовою групою Black Sabbath.

Музична легенда. Вплив Оззі на розваги та культуру був глибоким і незаперечним, і його спадщина житиме далі.

У цей дуже складний час усі в Астон Віллі співчувають його дружині Шерон, родині, друзям і незліченним шанувальникам.

Спочивай з миром, Оззі", – йдеться в заяві клубу.