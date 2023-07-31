Дарія Савіна, дружина Валерія Бондаря, стала на захист свого чоловіка, який напередодні зазнав ушкодження у матчі проти Металіста 1925 і вибув на 2 місяці.

"Напередодні мій чоловік отримав тяжку травму. Це чергове непросте випробування для нашої родини, але я точно знаю, що ми впораємося з цим, адже проходили подібні складні періоди. Головне, що ми пройдемо це разом.

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Вчора отримали величезну кількість ваших повідомлень із теплими та добрими словами, дякуємо кожному за підтримку. Валерій обов'язково повернеться на поле ще сильнішим – і фізично, і морально. Наша родина завжди несла у цей світ добро, не зробивши нічого поганого і не побажавши зла нікому.

Я й подумати не могла, що в такий складний час для всіх українців, у той час, коли люди об'єднуються, допомагають, співпереживають один одному, знаходяться озлоблені гидоти, які радіють чужому болю, зловтішаються, засуджуючи, що хтось не так плакав, як їм хотілося це бачити, а також радіють травмі та болю іншої людини.

Так от усім "подібним": вся ця жовч повернеться подвійно. Впевнена у цьому. Мій чоловік – найдобріша людина, яку я коли-небудь зустрічала, він завжди допомагає іншим людям і співпереживає. Тому я ніколи не дам в образу його і нашу сім'ю. З посмішкою та позитивним настроєм ми рухаємося далі. Попереду на нас чекає шлях відновлення, особисто у мене важкий графік і робота, але я впевнена, що ми зможемо з усім впоратися. Адже ми – разом!" – написала Савіна на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Бондар травмувався на останніх секундах матчу першого туру УПЛ, у якому Шахтар мінімально переміг Металіст 1925 (2:1) завдяки голам Матвієнка та Траоре.

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