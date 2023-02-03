Гравець Істанбул Башакшехіра Месут Озіл в п’ятницю прогуляв тренування з командою. Як повідомляє журналіст Якуп Чінар, стамбульський клуб такий вчинок не оцінив.

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Істанбул Башекшехір не має наміру терпіти зневагу від Месута Озіла і збирається розірвати контракт з півзахисником. Після того, як гравець не з’явився на тренуванні, він нібито повідомив своїм одноклубниками, що хоче завершити футбольну кар’єру.

В 2014 році Месут Озіл став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини. В минулому він виступав за Реал, з яким вигравав Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії. Також довгий час півзахисник грав за Арсенал, з яким тричі ставав володарем Кубка та Суперкубка Англії.

В цьому сезоні в активі 34-річного Озіла 4 матчі в турецькому чемпіонаті. Результативними діями він не відзначався.

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