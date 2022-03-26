"На вихідних я їздив до Німеччини. Коли я повертався до Туреччини, я подзвонив у клуб спитати про те, на який час мені треба прибути не тренування, але там сказали, що не чекають на мене. Я не зовсім розумію такого рішення", – наводить слова Озіла Fotomac.

Озіл та ще один гравець Фенербахче виключені зі складу – говорять про конфлікт

Раніше повідомлялось, що Месута разом з Озаном Туфаном виключили зі складу Фенербахче. Подейкують про конфлікт із виконувачем обов'язків головного тренера Ісмаїлом Карталом.

Нагадаємо, Месут покинув Арсенал минулої зими, адже конфліктував з Мікелем Артетою. З моменту переходу в Туреччину хавбек провів у футболці Фенербахче 37 матчів, відзначившись 9-ма голами й 3-ма асистами.

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