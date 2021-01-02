Озіл залишиться в Арсеналі – клуб не зміг розірвати контракт з хавбеком
19:34 - Читать на русском
Півзахисник Арсенала Месут Озіл не хоче втрачати свою "золоту жилу".
Месут Озіл залишиться гравцем Арсенала до завершення нинішнього сезону, повідомляє The Times.
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Керівництво лондонського клубу намагалось домовитись з хавбеком про достроковий розрив контракту, але перемовини провалились. Варто відзначити, що Месут дорого обходиться "канонірам", його зарплата становить близько 400 тисяч євро на тиждень, а сам гравець навіть не був включений у заявку на сезон.
Востаннє Озіл виходив на поле у формі Арсенала ще у березні 2020-го.
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