Зірка Арсенала Месут Озіл заступився за звільненого працівника клубу Джеррі Куя, який 27 років виконував роль маскота "канонірів".

"Я був дуже засмучений, що Джеррі Куй, наш знаменитий і вірний талісман Ганнерзавр і невід'ємна частина нашого клубу, був звільнений після 27 років роботи.

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Я пропоную відшкодовувати Арсеналу повну зарплату нашого великого зеленого хлопця до тих пір, поки я буду гравцем Арсенала. Джеррі зможе продовжити займатися роботою, яку він так любить", – написав Озіл Twitter.

Нагадаємо, Месут отримує одну з найвищих зарплат у таборі лондонців, 31-річний німець заробляє близько 400 тисяч євро на тиждень, тому утримання маскота не надто вплине на його фінансове становище.

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