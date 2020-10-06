Озіл закликав Арсенал повернути маскота клубу – хавбек готовий платити ветерану із своєї кишені
Зірка Арсенала Месут Озіл заступився за звільненого працівника клубу Джеррі Куя, який 27 років виконував роль маскота "канонірів".
"Я був дуже засмучений, що Джеррі Куй, наш знаменитий і вірний талісман Ганнерзавр і невід'ємна частина нашого клубу, був звільнений після 27 років роботи.
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Я пропоную відшкодовувати Арсеналу повну зарплату нашого великого зеленого хлопця до тих пір, поки я буду гравцем Арсенала. Джеррі зможе продовжити займатися роботою, яку він так любить", – написав Озіл Twitter.
Нагадаємо, Месут отримує одну з найвищих зарплат у таборі лондонців, 31-річний німець заробляє близько 400 тисяч євро на тиждень, тому утримання маскота не надто вплине на його фінансове становище.
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