"Я з дитинства вболіваю за Фенербахче. Турок підтримує турецьку команду, навіть якщо він виріс в Німеччині. Фенербахче для Туреччини – це як Реал в Іспанії. Найбільший клуб в країні", – цитує Озіла Goal.

Озіл узгодив контракт з Фенербахче на 3,5 роки, – ЗМІ

За інформацією ЗМІ, турецький клуб також хоче бачити німця у своїй команді, але не може визначитись з лондонцями – хто платитиме космічну зарплату Озіла (350 тисяч фунтів на тиждень). Месут зацікавлений у зміні місця роботи, адже востаннє він виходив на поле у футболці Арсенала ще у березні. Тренерський штаб "канонірів" також виключив хавбека із заявки на АПЛ.

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