Озіл вперше заспівав гімн перед матчем – хавбек вперто ігнорував традицію впродовж кар'єри
Півзахисник Фенербахче Месут Озіл продовжує завойовувати любов турецьких уболівальників.
Перед матчем проти Гезтепе телекамера вихопила кадр із Месутом Озілом, який підспівував гімн Туреччини, повідомляє Bild.
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Вірогідно, хавбек зробив це через бурхливу реакцію фанатів, які розкритикували Месута за мовчання під час виконання гімну в дебюті за Фенербахче. Цікаво, що до цього Озіл жодного разу у своїй кар'єрі не співав гімн країни (він виступав за збірну Німеччини – прим. "Футбол 24").
До слова, півзахисник перебрався до Фенербахче цієї зими. Месут вже відіграв у 5 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.
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