Перед матчем проти Гезтепе телекамера вихопила кадр із Месутом Озілом, який підспівував гімн Туреччини, повідомляє Bild.

Озіл відмовився повертатись у Бундеслігу

Вірогідно, хавбек зробив це через бурхливу реакцію фанатів, які розкритикували Месута за мовчання під час виконання гімну в дебюті за Фенербахче. Цікаво, що до цього Озіл жодного разу у своїй кар'єрі не співав гімн країни (він виступав за збірну Німеччини – прим. "Футбол 24").

До слова, півзахисник перебрався до Фенербахче цієї зими. Месут вже відіграв у 5 матчах, проте результативних дій до свого активу не записав.

Ковачі відроджують Монако – козир у рукаві та цифри, яким позаздрить вся Європа