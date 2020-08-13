Озіл визначився, де розпочне наступний сезон

"Моя позиція ясна. Я залишуся в Арсеналі до останнього дня нашої угоди, і я віддам усе, що в мене є для цього клубу. Подібні ситуації ніколи не зламають мене, вони тільки роблять мене сильнішим. У минулому я доводив, що можу повернутися в команду, і я покажу це знову.

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Я буду вирішувати, коли йти, а не інші люди. Я не підписував контракт на два або три роки, я поставив підпис під чотирирічною угодою. Це має поважатися усіма. Звичайно, ситуація непроста, але я люблю Арсенал, люблю там працювати і людей в клубі – справжніх людей, тих, з ким я був давно. Також я люблю Лондон, це мій дім.

Коли гравець хоче піти, а клуб говорить "ні", гравець повинен прийняти це, якщо тільки вони не знайдуть спільне рішення. Тому, коли клуб хоче, щоб гравець пішов, а гравець говорить "ні", клуб повинен прийняти це, якщо тільки рішення не може бути знайдено разом. Я не хочу йти, ось і все", – наводить слова Озіла Goal з посиланням на The Athletic.

Додамо, що в цьому сезоні Озіл провів за "канонірів" лише 23 матчі у всіх турнірах, в яких встиг відзначитись лише раз та тричі асистувати.

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