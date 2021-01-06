Озіл близький до переходу в ДС Юнайтед, сторони вже розпочали діалог, повідомляє Football.London.

Озіл залишиться в Арсеналі – клуб не зміг розірвати контракт з хавбеком

Американці планують зробити 32-річного німця обличчям клубу. Юнайтед пропонує Месуту додаткову співпрацю у просуванні його бренду М10 і допомогти розвитку його мережі кав'ярень 39 Steps Coffee на місцевому ринку.

Востаннє Озіл виходив на поле у формі Арсенала ще у березні 2020-го, гравець не був включений у заявку на сезон.

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