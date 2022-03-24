У турецькому гранді сколихнув скандал. Месут Озіл та Озан Туфан потрапили у немилість Ісмаїла Картала та керівництва.

Двоє півзахисників були виключені зі складу, повідомляє прес-служба клубу. Вони не зможуть тренуватись з командою перед виїзним матчем 31-го туру Суперліги проти Кайсеріспора.

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Причину такого рішення клуб не уточнює, але турецькі ЗМІ говорять про суперечку Озіла з Ісмаїлом Карталом, виконувачем обов'язків головного тренера, під час попереднього поєдинку проти Коньяспора. Тоді Месута замінили в перерві. Зірка також налаштований змінити клуб влітку, якщо не з'явиться новий тренер.

Нагадаємо, Месут покинув Арсенал минулої зими, адже конфліктував з Мікелем Артетою. З моменту переходу в Туреччину хавбек провів у футболці Фенербахче 37 матчів, відзначившись 9-ма голами й 3-ма асистами.

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