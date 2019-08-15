Озіл та Колашинац повернулись до тренувань після загроз їхній безпеці

Гравці Арсенала Месут Озіл та Сеад Колашинац вже тренуються разом із командою.

Футболісти лондонського Арсенала Месут Озіл і Сеад Колашинац повернулися до тренувань з командою, передає Mirror.

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Додамо, що обидва гравці пропустили матч 1-го туру АПЛ з Ньюкаслом і тренування після нього через загрозу їхній безпеці.

Нагадаємо, цього літа на Месута Озіла і Сеада Колашинаца було скоєно напад, який гравцям вдалося відбити. Однак після цього на їхню адресу почали надходити погрози з боку однієї з лондонських банд. Поліція веде розслідування, згідно з яким футболісти можуть бути втягнуті в розбирання бандитських угруповань.

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