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Озіл та Колашинац повернулись до тренувань після загроз їхній безпеці

10:48 223 Читать на русском
Озіл та Колашинац повернулись до тренувань після загроз їхній безпеці
Колашинац та Озіл / Sky Sports

Гравці Арсенала Месут Озіл та Сеад Колашинац вже тренуються разом із командою.

Футболісти лондонського Арсенала Месут Озіл і Сеад Колашинац повернулися до тренувань з командою, передає Mirror.

На Озіла напали двоє людей з ножем – Колашинац вибіг захищати одноклубника з голими руками

Додамо, що обидва гравці пропустили матч 1-го туру АПЛ з Ньюкаслом і тренування після нього через загрозу їхній безпеці.

Нагадаємо, цього літа на Месута Озіла і Сеада Колашинаца було скоєно напад, який гравцям вдалося відбити. Однак після цього на їхню адресу почали надходити погрози з боку однієї з лондонських банд. Поліція веде розслідування, згідно з яким футболісти можуть бути втягнуті в розбирання бандитських угруповань.

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Теги
Месут Озіл Месут Озіл Сеад Колашинац Сеад Колашинац Арсенал Арсенал Англія
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